С ноября для жителей Владимирской области начинает работу многоканальный номер + 7 (4922) 77-30-00.

Энергосбыт Волга информирует об изменении номера горячей линии для приёма звонков клиентов – физических лиц. С ноября для жителей Владимирской области начинает работу многоканальный номер + 7 (4922) 77-30-00. Для жителей Владимира доступен быстрый набор 77-30-00, в том числе с мобильных телефонов.Напомним, что помимо номера горячей линии в каждом клиентском офисе работают единые многоканальные телефоны. Для соединения со специалистами колл-центра достаточно нажать «1» после установки соединения:Клиентский офис «Александровский» 8 (49244) 3-09-22Клиентский офис «Владимирский» 8 (4922) 31-38-25Клиентский офис «Вязниковский» 8 (49233) 3-10-15Клиентский офис «Гороховецкий» 8 (49238) 2-20-17Клиентский офис «Гусь-Хрустальный» 8 (49241) 3-55-20Клиентский офис «Камешковский» 8 (49248) 2-54-09Клиентский офис «Киржачский» 8 (49237) 2-10-97Клиентский офис «Ковровский» 8 (49232) 2-53-52Клиентский офис «Кольчугинский» 8 (49245) 2-50-44Клиентский офис «Костеревский» 8 (49243) 2-65-11Клиентский офис «Курловский» 8 (49241) 5-80-13Клиентский офис «Меленковский» 8 (49247) 2-18-65Клиентский офис «Муромский» 8 (49234) 2-68-69Клиентский офис «Петушинский» 8 (49243) 2-64-88Клиентский офис «Покровский» 8 (49243) 6-75-08Клиентский офис «Радужный» 8 (4922) 66-65-42Клиентский офис «Селивановский» 8 (49236) 2-21-41Клиентский офис «Собинский» 8 (49242) 2-20-32Клиентский офис «Суздальский» 8 (49231) 2-00-54Клиентский офис «Юрьев-Польский» 8 (49246) 2-16-33Старый номер горячей линии будет работать на время переходного периода, клиенты будут дополнительно проинформированы о его отключении. Обращаем внимание, что звонки на новый номер + 7 (4922) 77-30-00 будут оплачиваться в соответствии с тарифами операторов сотовой или стационарной связи клиентов.Энергосбыт Волга по-прежнему призывает жителей Владимирской области пользоваться удобными дистанционными сервисами компании: личным кабинетом, мобильным приложением или сервисом «Оплатить квитанцию онлайн».Для регистрации в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» клиентам достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям.Также на сайте Энергосбыт Волга реализован удобный сервис «Оплатить квитанцию онлайн» для мгновенного перехода к оплате счетов за электроэнергию и услуги ЖКХ. Для совершения платежа клиенту не нужно входить в личный кабинет или проходить какую-либо регистрацию. Платёж совершается по номеру лицевого счёта и занимает несколько минут.