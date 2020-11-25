Во Октябрьском районном суде Владимира решается вопрос об избрании меры пресечения для генерального директора ООО “Владимиртеплогаз”. Напомним, в отношении Александра Королёва

Во Октябрьском районном суде Владимира решается вопрос об избрании меры пресечения для генерального директора ООО “Владимиртеплогаз”. Напомним, в отношении Александра Королёва возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. По версии следствия, в сентябре 2020 года Королёв, используя свои полномочия, вопреки