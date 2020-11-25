Сам Королев просил оставить его под домашним арестом.

отношениигенерального директора ООО «Владимиртеплогаз» 42-летнего Александра Королева сегодня суд избрал меру пресечения ввидеареста. Еговзяли под стражу прямо в зале суда до 23 января 2021 года включительно. Сам Королев просил оставить его под домашним арестом.Напомним, он вприсвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. Всентябре Королев, используя свои полномочия, незаконно подписал приказы о выплате себе полугодового вознаграждения по итогам работы за 2019 год в размере более 1,5 миллионов рублей, заместителю главного директора и главному бухгалтеру «Владимиртеплогаза» в общей сумме – более 1,4 миллионов рублей.