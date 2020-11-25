Компания "Медиалогия" подвела очередные итоги.

Компания "Медиалогия" подвела очередные итоги.В третьем квартале гостелерадиокампания "Владимир" поднялась в рейтинге цитируемости сразу на три строчки и заняла третье место среди всех медиаресурсов Владимирской области. Стоит отметить, что впереди ГТРК Владимир остались только популярный интернет-портал и одно из информагетств.Среди телекомпаний ГТРК Владимир бесспорный лидер. Ближайший к ней по результатам рейтинга телеканал - "Губерния №№" - только на шестом месте.Рейтинги "Медиалогии" — стандарт медиаотрасли в России. Компания регулярно публикует рейтинги СОЦМЕДИА, рейтинги цитируемости СМИ, исследования медиаполя персон и компаний.