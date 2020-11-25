Депутаты поддержали идею моратория.

Владимирские власти продлили меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимира.Вопрос всесторонне прорабатывался при формировании бюджета на 2021 год.В частности, советник Андрея Шохина по вопросам экономики и поддержки предпринимательства Дмитрий Осипов предложил приостановить повышение ставки для субъектов малого и среднего бизнеса, арендующего городские помещения.«Дмитрий Осипов, руководящий во Владимире крупным арендным бизнесом, рассказал о собственном опыте работы с клиентами. Весной 2020 года он освободил своих арендаторов от платы, чтобы люди спасли бизнес и рабочие места», - добавили в горадминистрации.Это позволило ТЦ «Гагаринский» сохранить всех арендаторов торговых и офисных площадей.«Трудности надо преодолевать вместе, иначе разорятся и арендаторы, и арендодатели. Первые закроются, а вторым станет не на что содержать имущество», - считает Дмитрий Осипов.По словам владимирской мэрии были произведены дополнительные расчёты и после консультаций со специалистами проект решения лёг на стол депутатов горсовета.Мораторий установлен до 1 апреля 2021 года.