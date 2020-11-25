Муромский горсуд оправдал Евгения Мурышева, который обвинялся в мошенничестве в особо крупных размерах.

Муромский горсуд оправдал Евгения Мурышева, который обвинялся в мошенничестве в особо крупных размерах.Эта история тянется уже 14 лет. В 2006 году был заключен договор об использовании сулившего экономию "чудо-прибора" до 2023 года. По версии следствия, Мурышев, называющий себя академиком-изобретателем, предложил муромским теплосетям свою разработку − квантовый структурный преобразователь. Он был должен повысить КПД котельных более чем 100 процентов. За 10 лет муромские тепловые сети перечислили ему 113 миллионов рублей, сообщил порталВ 2016 году приборы сняли, а в отношении изобретателя началось расследование. Которое благодаря адвокатам Мурышева надолго затянулось, а теперь и вовсе обернулось оправдательным приговором.Гособвинение намерено его обжаловать.