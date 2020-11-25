Они снимают общественные пространства, отремонтированные по программе «Комфортная городская среда».

На улицах города Вязники установили 15 онлайн-камер наружного наблюдения.Они снимают общественные пространства, отремонтированные по программе «Комфортная городская среда».Каксообщил корреспонденту «» замглавы администрации Вязниковского района Николай Прихода, в последнее время многие из них не раз становились жертвами нападок вандалов. Ремонт – дело дорогостоящее, поэтому было решено, что видеонаблюдение и угроза наказания помогут научить отдельные категории жителей бережнее относиться к общественному имуществу.Стоимость камер – примерно 150 тысяч рублей, плюс оплата интернета. Власти уверены, что эти затраты окупятся отсутствием серьёзных ремонтно-восстановительных работ.Итак, камеры установлены на фатьяновской площадке, в парке за ГЦКиО «Спутник», около скейт-парка, на венце в Толмачёве, в сквере у Музея песни ХХ века, на улице Металлистов возле новой детской площадки, а также вдоль пешеходной зоны по улице Ленина и на улице Владимирской. Оборудование даёт цветную картинку и весьма хорошего качества. Есть режим ночной съёмки.Посмотреть видео с камер наблюдения можно по ссылке: .