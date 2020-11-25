Исправность подтверждена региональной инспекцией Гостехнадзора.

26 ноября состоится вручение первого свидетельства о государственной регистрации аттракциона. Сертификат получит руководство компании-владельца колеса обозрения «Небо 33» в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в администрации Владимирской области.Исправность подтверждена региональной инспекцией Гостехнадзора.В Белом доме отмечают, чт все аттракционы, которые подлежат госрегистрации, должны быть оформлены до октября 2022 года.