Медицинская сестра Тургеневского отделения милосердия Меленковского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Королькова стала победителем онлайн-конкурса «Обмен практическим опытом по работе с проживающими с дисфагией».

Медицинская сестра Тургеневского отделения милосердия Меленковского комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Королькова стала победителем онлайн-конкурса «Обмен практическим опытом по работе с проживающими с дисфагией».Об этом сообщил департамент здравоохранения.Дисфагия (от греческих слов «расстройство» и «глотать») – достаточно распространённое патологическое состояние, при котором пожилой человек или инвалид испытывает трудности с проглатыванием пищи и жидкости. Для учреждений социальной сферы эта тема очень важна, т.к. дисфагия часто проявляется у пожилых людей на фоне различных заболеваниях и может привести к неблагоприятным последствиям.Своевременное выявление и правильное сопровождение пожилого человека с этим недугом (использование протёртой и жидкой пищи, специальная техника и упражнения, правила безопасности и т.д.) позволяет максимально обезопасить процесс приёма пищи, сократить объём посторонней помощи.