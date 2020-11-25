Мужчина незаконно получил около 4, 5 тыс. рублей.

В Муроме возбуждено уголовное дело о незаконном получении пособия по безработице. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что с февраля по июль местный житель работал продавцом в ООО «ЭФФЕКТ». При этом, скрыв свое трудоустройство, через портал trudvsem.ru встал на регистрационный учет в качестве безработного в Центре занятости населения Мурома и незаконно получил около 4, 5 тыс. рублей в качестве пособия по безработице.Расследование уголовное дела продолжается.