Вину Евгения Мурышева в незаконном присвоении 113 млн рублей доказать не удалось.

В 2003 году московский предприниматель Евгений Мурышев получил патент на прибор, который, якобы, экономит расход топлива. Мужчина заработал на этом 113 млн рублей. Он предлагал своё устройство котельным, которые топят жилые дома.В Муроме ему удалось продать квантовый структурный преобразователь администрации и местным «Тепловым сетям». Договор заключили до 2023 года, но в 2016 власти передумали и постановили демонтировать оборудование из-за недоказанной экономической эффективности. После чего было возбуждено уголовное дело. Оно дошло до суда, но Фемида оправдала изобретателя.Мошенничество в крупном размере осталось недоказанным.Известно, что материалы дела были подкреплены выводами экспертов и заключением комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН.