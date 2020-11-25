Погибшим оказался 62-летний мужчина.

К трагедии всё шло по накатанной. Сразу после наступления заморозков МЧС региона предупредило любителей подлёдной ловли о том, что выход на лёд небезопасен.Спустя пару дней сотрудники МЧС и полиции провели рейд, по результатам которого . 21 ноября из воды . В Покрове мужчина провалился в полынью. 23 ноября мы в лесах Ковровского района, который уехал ловить рыбу и заблудился.И вот, 24-го ноября в 18:06 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение, что утром этого же дня 62-летний мужчина поехал на рыбалку на озеро Горочное в Петушинском районе и не вернулся. Его мобильный телефон не отвечал.На место выехали спасатели и другие экстренные службы Владимирской области. В 22:53 тело погибшего извлекли из воды. Во время рыбалки он провалился под лёд.«Не выходите на тонкий лёд озёр и рек. Не подвергайте опасности свою жизнь», - призывают в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Напоминаем, что за выход на лёд в запрещённом месте предусмотрен штраф от 800 до 4000 рублей.