В помещении организации между посетителями, знакомыми между собой мужчиной и женщиной, произошел конфликт, который продолжился на улице...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Вешняки г. Москвы задержали приезжую 45-летнюю женщину, подозреваемую в угрозе убийством.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из аптек района сработала кнопка тревожной сигнализации.
Как выяснили полицейские, в помещении организации между посетителями, знакомыми между собой мужчиной и женщиной, произошел конфликт, который продолжился на улице. Злоумышленница стала замахиваться на мужчину предметом, похожим на нож, и выкрикивать при этом слова угрозы убийством.
Гражданка была задержана на месте происшествия и доставлена в территориальный отдел полиции.
Отделом дознания ОМВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ВАО
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