В помещении организации между посетителями, знакомыми между собой мужчиной и женщиной, произошел конфликт, который продолжился на улице...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Вешняки г. Москвы задержали приезжую 45-летнюю женщину, подозреваемую в угрозе убийством.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из аптек района сработала кнопка тревожной сигнализации.Как выяснили полицейские, в помещении организации между посетителями, знакомыми между собой мужчиной и женщиной, произошел конфликт, который продолжился на улице. Злоумышленница стала замахиваться на мужчину предметом, похожим на нож, и выкрикивать при этом слова угрозы убийством.Гражданка была задержана на месте происшествия и доставлена в территориальный отдел полиции.Отделом дознания ОМВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73