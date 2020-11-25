После предложения последовать в территориальный отдел полиции мужчина начал оказывать сопротивление и укусил полицейского...

Сотрудники отдела патрульно-постовой службы ОМВД России по району Зюзино г. Москвы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти.В территориальный отдел полиции через службу «02» обратился 31-летний москвич. Он сообщил, что нанес множество ножевых и телесных повреждений своей супруге и пенсионерке.По прибытию сотрудниками полиции было установлено, что все находящиеся в квартире граждане не имели никаких повреждений. Мужчина признался, что был вынужден пойти на крайние меры, поскольку пенсионерке было плохо, и таким образом он хотел ускорить приезд наряда скорой помощи. После предложения последовать в территориальный отдел полиции для разбирательства в заведомо ложном вызове мужчина начал оказывать сопротивление и укусил полицейского.Зюзинским МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56