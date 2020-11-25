Граждане, находящиеся на самоизоляции, могут рассчитывать на помощь волонтёров и соцзащиты.

Пенсионерам, у которых продолжается самоизоляция, департаментом соцзащиты организована доставка на дом еды и предметов первой необходимости. В первую очередь помощь направлена малоимущим одиноким гражданам категории «65+».«Развоз осуществляют мобильные бригады с использованием 22 автомобилей. В марте-ноябре доставлено более 33 000 бесплатных наборов. Нуждающимся семьям с детьми выданы 28 200», - сообщает пресс-служба Белого дома.Пожилые граждане, которые находятся на самоизоляции, могут обращаться за помощью по телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112.В штатном режиме ведётся предоставление социальных услуг на дому. Социальные работники помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате услуг ЖКХ почти 7 500 жителям области.В отдалённые города и районы выезжают мобильные бригады. В дистанционном формате проводятся занятия по информационной грамотности, мастер-классы, тематические встречи в рамках социального проекта «Активное долголетие». С начала года в них приняли участие более 26 000 владимирских пенсионеров.Напомним, что срок самоизоляции для них продлён до 29 ноября.Справочно:Во Владимирской области проживает более 199 500 человек старше 65 лет, из них более 62 000 – одинокие.