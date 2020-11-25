В среду, 25 ноября, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Цель приезда главы ведомства в Минск раскрыл политолог Валерий Карбалевич.

В среду, 25 ноября, состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Цель приезда главы ведомства в Минск раскрыл политолог Валерий Карбалевич.По словам эксперта, публичное послание будет предельно простым. Сергей Лавров скажет, что Россия поддерживает Александра Лукашенко и считает его легитимным президентом, а также осудит вмешательство западных стран во внутренние дела республики.Однако у встречи есть двойной подтекст. Валерий Карбалевич уверен: это будет очередное предупреждение российского лидера Владимира Путина. Президент Белоруссии не держит обещания, которые он давал в Сочи, – начать постепенный транзит власти.Москва осталась недовольна тем, что Лукашенко не спешит выполнить свои обязательства. Глава государства так и не объявил даты референдума по Конституции и досрочных президентских выборов, сообщает издание "Солидарность".Карбалевич обратил внимание, что в последние недели Лукашенко стал чувствовать себя увереннее благодаря поддержке силового блока. Президент сменил риторику в адрес России. Так, во время выступления на "Гомсельмаше" он заявил, что не продаст предприятие россиянам.Еще в августе-сентябре такого себе не позволял. Россию он называл ближайшим союзником. В Сочи он поблагодарил Путина за кредит в 1,5 миллиарда долларов, назвав его старшим братом.