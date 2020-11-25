В третьем квартале заемщики погасили жилищных ссуд почти на 525 млрд рублей. Это рекордный квартальный показатель с 2018 года.

В третьем квартале 2020 года заемщики закрыли раньше срока ипотечные кредиты на 524,8 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России. Это рекордный показатель досрочного гашения ипотеки за квартал как минимум с 2018 года.Сумма ипотечных кредитов, закрытых раньше срока, с июля по сентябрь на 82,2% превысила показатель аналогичного периода 2019 года, а в сравнении со вторым кварталом 2020 года она выросла почти в полтора раза. По оценке старшего аналитика рейтингового агентства НКР Егора Лопатина, доля досрочного погашения ипотеки достигла 6,4% от общего портфеля, что в полтора раза выше средних показателей за последние два года. Рост досрочки при погашении ипотеки в третьем квартале РБК подтвердили в Сбербанке, ВТБ, Росбанке, банке Санкт-Петербург и Промсвязьбанке. В Райффайзенбанке, Абсолют Банке и Ак Барсе такой тенденции не наблюдали.Из данных ЦБ следует, что основным источником досрочных выплат по ипотеке — 83,3% — стали собственные сбережения заемщиков. Около 52 млрд рублей на опережающее гашение клиенты банков привлекли в третьем квартале за счет госсубсидий. Еще 3% долга погасили за счет рефинансирования.Повышенным спросом на рефинансирование объяснили рост досрочки по ипотеке в ВТБ, Росбанке и Промсвязьбанке. По оценке аналитического центра Дом.РФ, в январе—октябре 13,7% выдаваемых ипотечных кредитов использовались для погашения старых, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель вырос на 8,4 п.п. Всего за девять месяцев 2020 года российские банки выдали ипотечные ссуды на 3,25 трлн руб., примерно 445 млрд руб. из них были направлены на погашение старой задолженности. По оценкам Объединенного кредитного бюро, средний срок погашения ипотечного кредита в России составляет чуть больше семи лет (89 месяцев).Аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова отметила, что в кризис люди сократили свое потребления и направили высвободившиеся средства на снижение долговой нагрузки, для досрочного гашения они могли использовать и собственные сбережения с банковских счетов и депозитов. На фоне снижения процентных ставок по вкладам, как рублевым, так и валютным, в кризисный период заемщики действительно могли использовать часть финансовой подушки на погашение кредитов, — подтверждает слова Малюковой Лопатин. По его словам, в досрочном закрытии ипотеки также могли быть заинтересованы те, кто рассчитывал взять новый кредит по льготной ставке 6,5%.