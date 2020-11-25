В свой юбилей Михаил Андреевич встретил гостей и принял теплые слова поздравления...

Руководство ОМВД России по району Ховрино г. Москвы поздравило ветерана органов внутренних дел Грекова Михаила Андреевича с 90-летием.В свой юбилей Михаил Андреевич принял теплые слова поздравления от сотрудников ОМВД России по району Ховрино города Москвы. Ветеран вместе со своей супругой принял у себя дома заместителя начальника — начальника полиции ОМВД России по району Ховрино г. Москвы полковника полиции Голоюх Владимира Степановича и члена Совета ветеранов Корешкова Алексея Ивановича.Михаил Андреевич родился 15 ноября 1930 года в «фамильной» деревне Греково Орловской области в многодетной семье. Двое старших братьев Василий и Алексей погибли во время войны. Поэтому младший сын Михаил стал опорой для матери.Неполное среднее образование Михаил получил уже в первые мирные годы после войны. И только в 1957 году он окончил 10 классов школы рабочей молодежи, а в 1972 году получил высшее юридическое образование в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.Михаил Греков был призван на срочную воинскую службу в 1950 году, где в воинской части служил командиром отделения. В ноябре 1953 года был принят в органы внутренних дел, где работал в должности милиционера отдельного комендантского дивизиона Управления милиции города Москвы. В конце своей карьеры занимал должность начальника 126-го отделения милиции Москвы. Проработав в органах внутренних дел 28 лет, Михаил Андреевич в 52 года вышел на пенсию по выслуге лет в звании подполковника милиции.Труженик тыла Михаил Греков, проделавший большой служебный путь, зарекомендовал себя успешным руководителем милиции. Он был не раз отмечен медалями «50 лет советской милиции» и «За безупречную службу» трех степеней, а также был удостоен знака «Отличник милиции».Молодому поколению сотрудников юбиляр пожелал честно и добросовестно трудиться, вкладывать все свои силы в службу и не подводить своих коллег.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29