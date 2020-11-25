Сообщение в МЧС России по Владимирской области поступило накануне в 18.06.

Сообщение в МЧС России по Владимирской области поступило накануне в 18.06.Установлено, что утром 24 ноября 62-летний мужчина поехал на рыбалку на собственном автомобиле на озеро Горочное в Петушинском районе и не вернулся. На звонки по телефону не отвечает.На место выехали экстренные службы, в том числе водолазная группа аварийно-спасательной службы Владимирской области. В 22.53. тело провалившегося под лед мужчины было извлечено из воды при помощи спасательных инструментов сотрудниками аварийно-спасательной службы Владимирской области, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.