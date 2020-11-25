В департаменте зарегистрировано обращение заявителя по вопросу ненадлежащего обеспечения его отца лекарственными средствами.

В прокуратуру города Владимира обратился местный житель с жалобой на ненадлежащее рассмотрение его обращения департаментом здравоохранения администрации Владимирской области.Установлено, что в мае в департаменте зарегистрировано обращение заявителя по вопросу ненадлежащего обеспечения его отца лекарственными средствами. Вместе с тем, ответ на обращение дан с превышением более чем на месяц установленного срока.В этой связи в отношении заместителя начальника отдела департамента прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, по результатам его рассмотрения виновное лицо оштрафовано на 5 тыс. рублей.