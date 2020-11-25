"В ходе телефонных переговоров подозреваемые представлялись сотрудниками службы безопасности финансово-кредитной организации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального округа столицы пресечена деятельность группы, которая специализировалась на хищениях денежных средств со счетов граждан дистанционным способом.Установлено, что злоумышленники действовали по ранее разработанному плану. В ходе телефонных переговоров с потерпевшими они представлялись сотрудниками службы безопасности финансово-кредитной организации и сообщали о якобы произошедшем «взломе» банковской карты. Затем незнакомцы предлагали заблокировать ее, для чего просили назвать номер карты и коды, которые приходили в СМС.Получив требуемую информацию, сообщники регистрировали карты потерпевших в системе бесконтактной оплаты на свои мобильные телефоны и осуществляли несанкционированное списание денежных средств.Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «г» части третьей и частью четвертой статьи 158 УК РФ. Материальный ущерб, причиненный гражданам, превышает 12 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили троих подозреваемых и при участии Росгвардии задержали их на территории Московского региона. Двоим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их сообщница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты банковские и сим-карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Обращаясь к гражданам, хочу отметить, что если на Ваш телефонный номер позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и требует сообщить информацию о вашей банковской карте – разумнее всего незамедлительно прекратить разговор. А затем перезвонить в банк по официальному номеру контактного центра – он обычно указывается на оборотной стороне карты –либо обратиться в ближайшее отделение финансово-кредитной организации лично.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк