Звонивший сообщил, что ее дочь попала в ДТП и для решения проблемы срочно нужны денежные средства...

"Сотрудниками уголовного розыска ОП «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержан 25-летний житель Москвы, подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от 83-летней москвички. По словам потерпевшей, ей на городской телефон позвонил мужчина и представился якобы сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что ее дочь попала в ДТП и для решения проблемы срочно нужны денежные средства. После этого трубку взяла неизвестная женщина и убедила пенсионерку, что сейчас с ней разговаривает ее дочь. Испугавшись, женщина согласилась отдать деньги и передала курьеру 40 тысяч рублей. После звонка дочери выяснилось, что у нее все в порядке. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Вешняковской улице. Со слов задержанного, о мошеннической схеме он не догадывался, а денежные средства забирал по указанию неизвестных ему людей, которые ранее предложили ему заработать.Следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.Сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве напоминают о подобных видах мошенничества: в случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается и его личными данными. Как правило, этих мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18