Городской поисково-спасательный отряд помог кошке спуститься с дерева, причем для этого дерево пришлось срубить.

В Коврове, на территории детского сада, прошла необычная спасательная операция. Городской поисково-спасательный отряд помог кошке спуститься с дерева, причем для этого дерево пришлось срубить. Спасение попало на видео. Животное залезло на верхушку березы и жалобно там мяукало. В таких случаях спасатели обычно успокаивают людей - ни одна кошка еще не погибла на дереве.Но ситуацию осложняли вороны, которые начали нападать на незванного соседа. В итоге, после одобрения руководства садика, берёзу подрубили и при помощи альпинистского снаряжения медленно спустили на землю. Кошка благополучно приземлилась и спряталась под газораспределительный узел, где ее удалось снять уже поближе. Как пояснили сотрудники садика, она уже давно живёт здесь под детской верандой.