Компанию-арендатора оштрафовали на 200 000 рублей. Ноябрьская проверка показала, что земля очищена и введена в сельхозоборот.

Летом в Ковровском районе сотрудниками Россельхознадзора обнаружена свалка. Арендованная плодородная земля оказалась захламлена, участок зарос сорняками, кустарниками и деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.На наделе размером 13 гектаров обнаружены твёрдые коммунальные отходы, которые занимали 3185 квадратных метров от площади участка.Компанию оштрафовали на 200 000 рублей. Ноябрьская проверка показала, что земля очищена и введена в сельхозоборот.