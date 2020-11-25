Компанию-арендатора оштрафовали на 200 000 рублей. Ноябрьская проверка показала, что земля очищена и введена в сельхозоборот.
Летом в Ковровском районе сотрудниками Россельхознадзора обнаружена свалка. Арендованная плодородная земля оказалась захламлена, участок зарос сорняками, кустарниками и деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На наделе размером 13 гектаров обнаружены твёрдые коммунальные отходы, которые занимали 3185 квадратных метров от площади участка.
Компанию оштрафовали на 200 000 рублей. Ноябрьская проверка показала, что земля очищена и введена в сельхозоборот.