Как теперь там организован учебный процесс?

Из-за пандемии перешел на "удалёнку" Владимирский Государственный университет. Как теперь там организован учебный процесс? Узнала Екатерина Таманова.Пара как всегда начинаются с "переклички". Только вот студентов преподаватель видит не в аудитории, а на экране ноутбука. Владимирский государственный университет - снова на удалёнке. Опыт не новый, система налажена еще с весны. Но сложности все равно возникают, вот сейчас приходится ухитрятся и проводить практическое занятие по криминалистике с помощью камеры.- Скажем так, по наличию таких повреждений на теле, мы можем судить о том, что правша преступник или левша, например."Зум", "Скайп", "Майкрософт таймс". Преподаватели и студенты могут сами выбрать любую платформу для общения. Преподаватели стараются разнообразить видеолекции, добавить интерактива. Но живого общения, конечно, не хватает. Хотя эта дистанционка отличается от весенней - корпусы открыты, студенты могут прийти на консультацию к преподавателю или сдать долги.Алексей Панфилов, проректор по образовательной деятельности ВлГУ: «Ни какого "локдауна" нет. У нас работают все дирекции, все управления, все службы управления находятся на рабочих местах. Поэтому, я думаю, что переход будет относительно безболезненным».Сейчас работы у преподавателей прибавилось. Но к этому были готовы, дистанционку ждали и большинство практических занятий и лабораторных успели провести за два очных месяца учебы. Пройден практически весь материал. По результатам последних тестирований успеваемость не падает. Но впереди сессия.Артем Кощеев, преподаватель кафедры "Строительные конструкции" ВлГУ: «Усваивается процентов девяносто от того, что усваивалось в очном виде. Но мы более подробно стараемся все рассказывать, какие-то вещи более медленно может быть. Более на детали обращать внимание и как-то компенсировать эту разность с очным форматом».На очном отделении в ВлГУ учатся более девяти тысяч студентов. Практически половина иногородние, живут в общежитиях. Для тех, кто не уехал домой, оборудовали компьютерные классы прямо там. Идея ребятам нравится. Так легче настроится на учебу, ведь именно это самое сложное на дистанционке.Полина Маркина, студентка 2 курса Юридического института ВлГУ: «Просыпаться в 8:30 к первой паре, красится, чтобы сидеть перед камерой, это достаточно тяжело. Даже тяжелее, чем собираться просто в институт к первой паре».А еще на дистанционке "Легче гонять Балду", как говорят студенты. Но мотивация, конечно, зависит лично от каждого.Кирилл Карев, студент 4 курса по направлению журналистика ВлГУ: «Я не думаю, что я Америку открою, если скажу, что многие студенты не просто сидят, едят во время пары, ничего об этом не говорю. Они могут выключить микрофон и смотреть сериал, пойти спать».Ребят, обучающихся на контракте, интересует оплата за учебу. Пересматривать ее не планируют, поскольку и дистанционно студенты получают знания в полном объеме, согласно расписанию, заявляют в руководстве вуза. На удалёнке Владимирский университет пробудет до 1 февраля.Екатерина Таманова, Семен Карпов«Вести-Владимир»