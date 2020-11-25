Согласно справке об исследовании в шести изъятых свертках содержится наркотическое средство – мефедрон, остальное вещество направлено на исследование...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного мужчину, который забежал в подъезд дома. Увидев полицейских, неизвестный гражданин попытался скрыться по лестничному пролету, при этом скинул на лестницу полимерные свертки.Сотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину. Им оказался 27-летний приезжий из ближнего зарубежья, временно зарегистрированный в столице. В ходе осмотра места происшествия полицейскими обнаружен и изъят 21 сверток с веществом неизвестного происхождения, а также при личном досмотре задержанного обнаружено и изъято еще 19 свертков. Общий вес изъятого составил более 110 граммов.Согласно справке об исследовании в шести свертках содержится наркотическое средство – мефедрон. Остальное вещество направлено на исследование. Со слов задержанного, наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60