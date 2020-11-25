В Юрьев-Польском районе работает центр социальной реабилитации - полностью на некоммерческой основе.
Как
побороть алкогольную и наркозависимость?
На помощь
приходят общественники.
В Юрьев-Польском районе
работает
центр социальной реабилитации - полностью на некоммерческой основе. Здесь алкоголикам и наркоманам помогают сделать первые шаги к нормальной жизни.
Здесь их не называют "алкоголиками" и "наркоманами", сотрудники реабилитационного центра считают своих подопечных просто людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Такие "трудные" здесь со всей страны, Сергей Серединкин приехал в Юрьев-Польский район из Москвы. Пил больше 20 лет - и теперь пытается завязать. Многие, приходящие сюда, не умеют гладить, стирать и готовить. Сергей в отличии от своих соседей это все делал и раньше - научили в детдоме. После его окончания государство выделило квартиру, но прожить там долго не получились - запил, связался с черными риелторами, потом потерял документы и вот - он здесь. Сейчас желание только одно - вылечится и найти работу.
Сергей Серединкин: «Пошли огромные проблемы со здоровьем, обманули меня на квартиру. Попал в больницу с алкогольным опьянением, там соцработники посоветовали сюда обратится, точнее сами меня сюда привели».
В центре социальной реабилитации Сергею сейчас
помогают сделать новые документы и справится с зависимостью. Общение со священником, психологами,
консультантами. Сотрудники центра
используют стандартную
методику "12-ти шагов". Её суть в том, что люди шаг за шагом учатся справляться со своей болезнью - именно так здесь
называют алко- и наркозависимость.
Елена Гаранина, заместитель руководителя владимирской общественной организации по борьбе с наркотиками и алкоголизмом «Пересвет»: «Ребята разбираются в своем заболевании. Откуда появилась эта проблема. Каковы её причины? Как избежать? Как научится жить трезво? Это не медицинская история, а скорее больше социально-психологическая история. Этим мы занимаемся».
В центре
все как в деревне -
есть своё хозяйство -
куры, козы, свиньи,
бык с телёнком. И
животные тоже помогают. Уход за братьями нашими
меньшими направляет мысли в более позитивное русло, рассказывают работники центра.
Центру «Пересвет» всего третий год, но через него уже прошли десятки людей. Зависимых здесь буквально учат жить заново - совсем как детей. Радость от достижений такая же - детская.
Дмитрий Акимов, руководитель владимирской общественной организации по борьбе с наркотиками и алкоголизмом «Пересвет»: «Кто-то здесь приходит, он элементарно простейший инструмент не умеет держать. Он берет бензопилу у него прямо в глазах жизнь какая-то возвращается. И начинает что-то делать и получает радость от того, что что-то сделал. Пусть там мелочь какая-то, зато сам».
Во Владимирской области за
последние
три года
наркозависимых стало меньше, чем в соседних
регионах, рассказывают
во
владимирском наркологическом диспансере, но проблема
все равно
стоит остро.
Наталья Караулова, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением областного наркологического диспансера: «Идет снижение, если в 2017 году было 1605 на диспансерном наблюдении во Владимирской области, в 2018 году 1598, а в 2019 году 1517, то есть идет небольшое постепенное снижение».
С алкоголем ситуация
тяжелее.
И в реабилитационном центре
стараются, хотя бы отчасти, но изменить ситуацию.
И каждый случай, когда человек
отказывается
от пагубного пристрастия - это уже большой успех.
Артём Яковенко, Семён Карпов
«Вести-Владимир»