В Юрьев-Польском районе работает центр социальной реабилитации - полностью на некоммерческой основе.

Какпобороть алкогольную и наркозависимость?На помощьприходят общественники.В Юрьев-Польском районеработаетцентр социальной реабилитации - полностью на некоммерческой основе. Здесь алкоголикам и наркоманам помогают сделать первые шаги к нормальной жизни.Здесь их не называют "алкоголиками" и "наркоманами", сотрудники реабилитационного центра считают своих подопечных просто людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Такие "трудные" здесь со всей страны, Сергей Серединкин приехал в Юрьев-Польский район из Москвы. Пил больше 20 лет - и теперь пытается завязать. Многие, приходящие сюда, не умеют гладить, стирать и готовить. Сергей в отличии от своих соседей это все делал и раньше - научили в детдоме. После его окончания государство выделило квартиру, но прожить там долго не получились - запил, связался с черными риелторами, потом потерял документы и вот - он здесь. Сейчас желание только одно - вылечится и найти работу.Сергей Серединкин: «Пошли огромные проблемы со здоровьем, обманули меня на квартиру. Попал в больницу с алкогольным опьянением, там соцработники посоветовали сюда обратится, точнее сами меня сюда привели».В центре социальной реабилитации Сергею сейчаспомогают сделать новые документы и справится с зависимостью. Общение со священником, психологами,консультантами. Сотрудники центраиспользуют стандартнуюметодику "12-ти шагов". Её суть в том, что люди шаг за шагом учатся справляться со своей болезнью - именно так здесьназывают алко- и наркозависимость.Елена Гаранина, заместитель руководителя владимирской общественной организации по борьбе с наркотиками и алкоголизмом «Пересвет»: «Ребята разбираются в своем заболевании. Откуда появилась эта проблема. Каковы её причины? Как избежать? Как научится жить трезво? Это не медицинская история, а скорее больше социально-психологическая история. Этим мы занимаемся».В центревсе как в деревне -есть своё хозяйство -куры, козы, свиньи,бык с телёнком. Иживотные тоже помогают. Уход за братьями нашимименьшими направляет мысли в более позитивное русло, рассказывают работники центра.Центру «Пересвет» всего третий год, но через него уже прошли десятки людей. Зависимых здесь буквально учат жить заново - совсем как детей. Радость от достижений такая же - детская.Дмитрий Акимов, руководитель владимирской общественной организации по борьбе с наркотиками и алкоголизмом «Пересвет»: «Кто-то здесь приходит, он элементарно простейший инструмент не умеет держать. Он берет бензопилу у него прямо в глазах жизнь какая-то возвращается. И начинает что-то делать и получает радость от того, что что-то сделал. Пусть там мелочь какая-то, зато сам».Во Владимирской области запоследниетри годанаркозависимых стало меньше, чем в соседнихрегионах, рассказываютвовладимирском наркологическом диспансере, но проблемавсе равностоит остро.Наталья Караулова, заведующая диспансерно-поликлиническим отделением областного наркологического диспансера: «Идет снижение, если в 2017 году было 1605 на диспансерном наблюдении во Владимирской области, в 2018 году 1598, а в 2019 году 1517, то есть идет небольшое постепенное снижение».С алкоголем ситуациятяжелее.И в реабилитационном центрестараются, хотя бы отчасти, но изменить ситуацию.И каждый случай, когда человекотказываетсяот пагубного пристрастия - это уже большой успех.Артём Яковенко, Семён Карпов«Вести-Владимир»