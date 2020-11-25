Законодательная власть поддерживает местные производства. Председатель облпарламента побывал на одном из наиболее динамично развивающихся мясоперерабатывающих предприятий области.

Законодательная власть поддерживает местные производства. Председатель облпарламента побывал на одном из наиболее динамично развивающихся мясоперерабатывающих предприятий области. Владимир Киселёв осмотрел производство и обсудил с руководством планы дальнейшего развития. Предприятие начиналось с небольшого производства колбас и замороженных полуфабрикатов. Сегодня оно в числе лидеров мясоперерабатывающей отрасли страны. Продукция строго по ГОСТу востребована во многих регионах. В ассортименте