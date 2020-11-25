Губернатор прошёл курс противовирусной терапии. Продолжать лечение он будет амбулаторно – на дому.

24 ноября главу региона Владимира Сипягина выписали из частной подмосковной больницы, в которой он за свой счёт. Губернатор прошёл курс противовирусной терапии. Продолжать лечение он будет амбулаторно – на дому. До 27 ноября он должен соблюдать режим самоизоляции. Планируется, что он будет работать дистанционно.Напомним, что о болезни Владимира Сипягина стало известно 13 ноября, когда он рассказал о положительном тестировании на ковид.17 ноября состояние Владимира Владимировича ухудшилось и по рекомендациям врачей было принято решение о госпитализации.