VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит с 23 по 29 ноября 2020 года в очно-дистанционном формате.

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходит с 23 по 29 ноября 2020 года в очно-дистанционном формате. В чемпионате принимают участие более 2000 конкурсантов по 77 компетенциям из 81 субъекта Российской Федерации.На VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» Владимирскую область представляют победители IV Регионального чемпионата по 12 компетенциям: «Малярное дело», «Поварское дело», «Бисероплетение», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Экономика и бухгалтерский учет», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Электромонтаж», «Сетевое и системное администрирование», «Швея», «Портной», «Дошкольное воспитание», «Слесарное дело».Соревнования чемпионата проходят на площадках Владимирского экономико-технологического колледжа, Владимирского технологического колледжа, Владимирского политехнического колледжа, Ковровского транспортного колледжа, Муромского педагогического колледжа. Основной площадкой чемпионата стала базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ – Владимирский экономико-технологический колледж.Движение «Абилимпикс» - система конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, национальное движение, формирующее инклюзивную культуру российского общества. В России развивается с 2014 года, являясь частью международного некоммерческого движения, объединяющего 47 стран мира. Владимирская область присоединилась к движению в 2016 году.Основными задачами движения являются содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью, вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования, а также повышение мотивации людей с инвалидностью к развитию профессионального мастерства.Пожелаем команде Владимирской области удачи!Трансляция VI Национального чемпионата «Абилимпикс» проходит на сайте: .