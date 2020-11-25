Сельхозпроизводители должны сдавать ёмкости лицензированным предприятиям. За нарушение порядка сбора, транспортировки и утилизации таких отходов предусмотрен штраф до 350 тысяч рублей и приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

В 2020 году Владимирская область вошла в ТОП-3 рейтинга по утилизации тары после использования пестицидов, агрохимикатов и удобрений.Пресс-служба ФГБУ «Россельхозцентр» сообщает, что согласно закону, полимерные канистры из-под химических средств защиты растений, а также мягкие контейнеры из-под удобрений относятся к третьему и четвёртому классам опасности.«Сельхозпроизводители должны сдавать ёмкости лицензированным предприятиям. За нарушение порядка сбора, транспортировки и утилизации таких отходов предусмотрен штраф до 350 тысяч рублей и приостановление деятельности организации на срок до 90 суток», - добавили в ведомстве.Всего три филиала «Россельхозцентра», в Оренбургской, Тамбовской и Владимирской областях, выполнили план по сбору канистр и контейнеров.По сравнению с 2019 годом, число тары выросло почти на тонну.«В прошлом году на переработку было сдано 10,86 тонн. В этом году, по предварительным данным, – 11,66 тонн», - отметила руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.Она считает, что культура утилизации ёмкостей из-под пестицидов в сельском хозяйстве области развивается и становится более эффективной.