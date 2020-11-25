Андрей Шохин - глава города Владимира сегодня также во время посещения школы вручил нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской федерации" учителю математики средней школы №36 Ирине Исаевой. Этим знаком награждают лучших педагогов за личный вклад в развитии российского просвещения.

Андрей Шохин - глава города Владимира сегодня также во время посещения школы вручил нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской федерации" учителю математики средней школы №36 Ирине Исаевой. Этим знаком награждают лучших педагогов за личный вклад в развитии российского просвещения.Ирина Михайловна Исаевапотомственный педагог. Еёпрофессиональный стаж тридцать четыре года, двадцать семь из них она работает в тридцать шестой школе. Больше половины ее учеников сдают ЕГЭ на отлично Учитель самостоятельно разработалапрограмму факультативного курса для повышенного уровня математической подготовки школьников. Ученики Ирины Исаевойпобедители не только российских, но имеждународных олимпиад. А разработки уроковпедагога напечатаны в журнале"Инновации в образовании".Личная же гордость учителя ученики.рина Исаева, учитель математики средней школы № 36 г. Владимира:- Я подготовила очень много не только своих коллег учителей,но я работала и в биологических классах, очень много врачей . Причем, врачи с большой буквы в нашем городе.Все их знают , все гордятся ими.