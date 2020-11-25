Андрей Шохин - глава города Владимира сегодня также во время посещения школы вручил нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской федерации" учителю математики средней школы №36 Ирине Исаевой. Этим знаком награждают лучших педагогов за личный вклад в развитии российского просвещения.
Андрей Шохин - глава города Владимира сегодня также во время посещения школы вручил нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской федерации" учителю математики средней школы №36 Ирине Исаевой. Этим знаком награждают лучших педагогов за личный вклад в развитии российского просвещения.
Ирина Михайловна Исаева
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потомственный педагог. Её
профессиональный стаж тридцать четыре года, двадцать семь из них она работает в тридцать шестой школе. Больше половины ее учеников сдают ЕГЭ на отлично Учитель самостоятельно разработала
программу факультативного курса для повышенного уровня математической подготовки школьников. Ученики Ирины Исаевой
победители не только российских, но и
международных олимпиад. А разработки уроков
педагога напечатаны в журнале
"Инновации в образовании".
Личная же гордость учителя ученики.
И
рина Исаева, учитель математики средней школы № 36 г. Владимира:
- Я подготовила очень много не только своих коллег учителей,но я работала и в биологических классах, очень много врачей . Причем, врачи с большой буквы в нашем городе.Все их знают , все гордятся ими.