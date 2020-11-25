Все знают, что попугаи - обучаемые птицы. В одной из владимирских семей попугай Гоша запел как звонок приложения Вайбер.

Всезнают, что попугаи - обучаемые птицы. В одной из владимирских семей попугай Гоша запел как звонок приложения Вайбер.Гоша оказался талантливой птицей - ему всего три месяца, но он уже умеет говорить слово "птичка". Так его часто называют домашние. Гоша - птица семейства какаду - корелла. Считается, что они хорошо поддаются обучению, прекрасно приручаются и становятся настоящими членами семьи.