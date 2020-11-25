В областной столице в 9-й раз пройдет фестиваль под названием «Дни татарской национальной культуры». Об этом на встрече с журналистами рассказали представители татарской общины региона и

В областной столице в 9-й раз пройдет фестиваль под названием «Дни татарской национальной культуры». Об этом на встрече с журналистами рассказали представители татарской общины региона и мэрии Владимира. Начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ отметил важность культурного диалога: мэрия и национальные НКО делают общее дело, цели которого понятны и востребованы самой жизнью.