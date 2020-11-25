Он заверял липовые документы, которые ему приносил один из учредителей коммерческой фирмы.

Сотрудники регионального ФСБ поймали нотариуса из Владимирской области на подделке документов. Он заверил документ предпринимателя, который назначил себя руководителем компании в ущерб остальным акционерам.Петушинский районный суд признал члена Владимирской областной нотариальной палаты виновным в использовании своих полномочий в целях извлечения выгоды. Из-за незаконных действий мужчины, злоумышленникам удалось провести рейдерский захват предприятия.Установлено, что у одного из учредителей коммерческой фирмы возник конфликт с бизнес-партнёрами. Коммерсант обратился к нотариусу, а тот подмахнул «липовый» протокол собрания акционеров. Далее сведения удалось внести в ЕГРЮЛ, а позднее было заверено ещё несколько документов, согласно которым доли соучредителей незаконно уменьшились.Обманутые компаньоны обратились в суд. Нотариус получил штраф – 100 000 рублей и год не будет заниматься нотариальной деятельностью.Подсудимый вину не признал. Решение суда не вступило в законную силу.