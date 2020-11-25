По данным ФГБУ «Россельхозцентр» за 2020 год, Владимирская область вошла в тройку лидеров в рейтинге регионов по утилизации тары после использования пестицидов, агрохимикатов и удобрений.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр» за 2020 год, Владимирская область вошла в тройку лидеров в рейтинге регионов по утилизации тары после использования пестицидов, агрохимикатов и удобрений.Переработка пластиковых канистр и мешков из-под химикатов - очень важная часть заботы об экологии.– По сравнению с прошлым годом, в 2020 году количество тары от средств защиты растений, подготовленной для утилизации в хозяйствах Владимирской области, почти на тонну больше. В 2019 году на переработку было заявлено 10,86 тонн канистр. В этом году, по предварительным данным, – 11,66 тонн, – говорит руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова. – Таким образом, зародившаяся в России культура утилизации тары из-под пестицидов развивается в сельском хозяйстве нашего региона и становится все более эффективной.