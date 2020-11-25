По итогам проведённых общественных обсуждений и голосований в регионе намечено благоустроить 129 территорий.

В текущем году во Владимирской области планировалось выполнить благоустройство 148 объектов – 109 дворов и 39 общественных пространств – в 31 муниципальном образовании региона. На сегодняшний день планируемые показатели по полностью достигнуты. Кроме того, за счёт полученной экономии количество благоустроенных благодаря нацпроекту объектов увеличено до 169: теперь это 125 дворовых и 44 общественных территории. В настоящее время работы завершаются на 10 объектах, выполняемых сверх запланированных. Сообщили в пресс-службе Белого дома.Самые масштабные проекты благоустройствазавершены в Муроме (Парк 50-летия Советской власти), Коврове (парк Экскаваторостроителей), Собинке (Набережная реки Клязьма) и Камешково (сквер по ул. Ленина). Кроме этого, благодаря нацпроекту, в регионе появились и новые, уникальные объекты, например автогородок в Судогде, памп-трек в Юрьеве-Польском, Сквер родителей в Коврове.По итогам проведённых общественных обсуждений и голосований в 2021 году в регионе намечено благоустроить 129 территорий: 36 общественных и 93 дворовых. На эти цели планируется направить 460,7 млн рублей, из них 428,9 млн рублей – это средства федерального бюджета, 8,8 млн рублей – средства областного бюджета и 23 млн рублей – средства местных бюджетов.«Чтобы в следующем году успешно выполнить всё запланированное, уже до конца этого года муниципалитетам-участникам необходимо провести торги и заключить контракты на выполнение работ», – отметила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.