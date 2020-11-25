Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс. Они регулируют дистанционную работу и временный перевод сотрудника на такую форму занятости. Одним из автором законопроекта является спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс. Они регулируют дистанционную работу и временный перевод сотрудника на такую форму занятости. Одним из автором законопроекта является спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Пандемия коронавирусной инфекции привела к масштабному распространению удаленной работы, в то же время она выявила законодательные пробелы в регулировании этой формы занятости, определении времени работы и отдыха, отметил спикер.Ко второму чению депутаты тщательно обсудили законопроект с работодателями, профсоюзами, правительством и экспертами. Для доработки документа была создана рабочая группа. В нижнюю палату поступило около 200 поправок и почти 100 обращений, уточнил Володин.При обсуждении проекта парламентарии опирались на практический опыт удаленной работы. "При этом исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте", – подчеркнул спикер.Помимо прочего, принятые во втором чтении поправки вводят дополнительные гарантии по оплате труда. Удаленная работа не может быть основанием для снижения зарплаты, сказал Володин."Кроме того, законопроект определяет порядок заключения трудового договора, конкретизирует особенности взаимодействия дистанционного работника и работодателя, уточняет нормы о режиме рабочего времени и времени отдыха", – добавил председатель нижней палаты.Принятые поправки позволят защитить права работники и сохранить занятость, убежден спикер. Закон касается и людей с ограниченными возможностями, граждан предпенсионного возраста, женщин с маленькими детьми, молодых людей, которые впервые устраиваются на работу, отметил Володин. В случае принятия нормативно-правовой акт вступит в силу 1 января следующего года.