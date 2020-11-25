Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о тяжелых последствиях коронавирусной инфекции. В числе симптомов, которые называют переболевшие COVID-19, – провалы в памяти и потеря ориентации в пространстве.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о тяжелых последствиях коронавирусной инфекции. В числе симптомов, которые называют переболевшие COVID-19, – провалы в памяти и потеря ориентации в пространстве.Специалист отметил, что у перенесших COVID-19 в средней и тяжелой форме, наблюдаются повреждения нервной системы. Люди жалуются на нарушение слуха, отсутствие обоняния и жжение в конечностях. Эти симптомы могут оставаться очень долго, так как нервные клетки в организме восстанавливаются не сразу.По словам Жемчугова, у таких пациентов при обследовании можно увидеть картину, похожую на рассеянный склероз. "Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе", – уточнил врач-иммунолог в беседе с НСН. Есть нечто общее и с инсультом – у перенесших коронавирус людей также наблюдаются симптомы повреждения сосудов.Чтобы уберечь себя от тяжелых последствий COVID-19, необходимо начинать лечение при первых симптомах простуды. Жемчугов призвал россиян не заниматься самолечением и обращаться к специалистам. Как правило, терапия универсальна, и потому поможет победить коронавирус на первых стадиях.После выхода из первой фазы болезни, когда еще остались некоторые симптомы, рекомендуется применять дыхательную гимнастику для укрепления легких. Надувание шариков специалист назвал слабым упражнением. "Лучше применять дыхание из практики йогов", – выразил мнение врач-иммунолог.Отметим, что за прошедшие сутки от COVID-19 в России скончались 507 человек – это рекордный показатель с начала пандемии. Президент Владимир Путин . Он призвал губернаторов незамедлительно реагировать на все сбои в борьбе с болезнью.