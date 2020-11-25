На реализацию инвестпроекта потратили 70 млн рублей.

Исполняющий обязанности главы региона Александр Ремига посетил Суворовское хозяйство и ознакомился с работой нового сушильного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба обладмистрации.Сельхозпредприятие занимается разведением племенного крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы, производством молока, мяса, кормов и зерна. Последние 10 лет здесь проводилась реконструкция животноводческих помещений, а в 2020 году завершено строительство нового телятника для и элеватора на 15 000 тонн зерна. Здесь поступившее с поля зерно подрабатывается, сушится и хранится. Современное оборудование позволяет отгружать до 2 000 тонн зерна в сутки.«Для хозяйства это настоящий прорыв, потому что у нас вообще не было достойного хранилища. Возводили объект с прицелом роста производительности, и уже сейчас понимаем, что надо расширяться дальше», – отметил гендиректор компании Сергей Трутнев.На реализацию масштабного инвестпроекта по программе агролизинга привлечено 70 млн рублей.«О работе «Владагролизинга» пока только позитивные отзывы. Звучат предложения – увеличить поддержку. На сегодняшний день заявок на лизинг очень много. Предстоит сосредоточиться на конкретных направлениях. Буквально в ближайшие дни проведём совещание с участием руководства департамента животноводства Минсельхоза России и аграриев региона, где обсудим назревшие вопросы», – сообщил Александр Ремига.Справочно:ЗАО «Суворовское» на сегодняшний день укомплектовано квалифицированными специалистами экономической, зоотехнической, агрономической и инженерной служб. За 9 месяцев 2020 года среднесписочная численность работников составила 123 человека, средняя заработная плата – более 44 000 рублей.