Уже проведено 167 проверок соблюдения санитарных требований.

Уже проведено 167 проверок соблюдения санитарных требований.В ходе рейдов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Кольчугино и Собинке проводились профилактические беседы как с пассажирами, так и с должностными лицами.Только специалисты Государственной инспекции административно-технического надзора областной администрации выявили 49 нарушений масочного режима пассажирами и персоналом автотранспортных предприятий (водители, кондуктора).По результатам контроля составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Все протоколы направлены в районные суды для принятия решений.За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации полагается предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.