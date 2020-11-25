Уже проведено 167 проверок соблюдения санитарных требований.
Уже проведено 167 проверок соблюдения санитарных требований.
В ходе рейдов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Кольчугино и Собинке проводились профилактические беседы как с пассажирами, так и с должностными лицами.
Только специалисты Государственной инспекции административно-технического надзора областной администрации выявили 49 нарушений масочного режима пассажирами и персоналом автотранспортных предприятий (водители, кондуктора).
По результатам контроля составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Все протоколы направлены в районные суды для принятия решений.
За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации полагается предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.