Скончались два пациента. Врачи не смогли спасти двух женщин - 57 и 68 лет.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга – 170 человек.За день ковидом заразились 74 костромича. Девять новых случаев выявлено в Буйском районе, семь – в Нерехте и Нерехтском районе. По шесть инфицированных прибавилось в Красносельском и Островском районах. По пять пациентов добавилось в Костромском и Шарьинском районах. Еще по четыре диагноза диагностировано в Волгореченске, Галиче и Мантурово. Коронавирус нашли у трёх жителей Макарьевского района. По два новых случая в Судиславле и в Чухломе. На одного заболевшего стало больше в с. Боговарово, с. Георгиевское, Пыщуге, Солигаличском и Кадыйском районах. Ещё два человека, у которых обнаружен коронавирус, прибыли в Костромскую область в командировку.Скончались два пациента. Врачи не смогли спасти двух женщин - 57 и 68 лет.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 10 711 человек. Вылечить удалось 7505 пациентов. В стационарах находится 737 жителей региона, из них 353 с диагнозом ковид. На дому лечится 2670 человек.