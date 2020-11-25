Владимирцы старше 15 лет стали болеть на 66,8% чаще.

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 9 916 человек с признаками ОРВИ и гриппа, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Среди них - 4 710 детей. Уровень заболеваемости в регионе превышен на 15,9%. В возрастной категории от 7-14 лет на 6%, а среди жителей старше 15 лет на 95,8%.«В областном центре зарегистрировано 3 567 обращений граждан, пожаловавшихся на недомогание. Из них - 1 806 - дети. Превышение эпидпорога в городе составляет 10,5%. Среди детей до 14 лет - 3,9%. Владимирцы старше 15 лет стали болеть на 66,8% чаще», - пояснили в пресс-службе ведомства.Превышение средне-областного показателя заболеваемости также наблюдается в Юрьев-Польском, в Гусь-Хрустальном районах.