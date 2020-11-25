Теперь ему грозит реальное тюремное заключение.

В 2013 году жителя Гороховецкого района за грабёж приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Он должен был проживать в Гороховце и состоять на учёте в УФСИНе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Осуждённый решил, что свобода в Камбодже лучше «условки» во Владимирской области и переехал жить в королевство. В России мужчину объявили в розыск. Весной 2020 года стало известно о его местонахождении. Он сам себя выдал, обратившись в посольство РФ с заявлением об утрате документов.Преступник надеялся, что срок давности вышел и о нём забыли, но просчитался. Осуждённый был задержан и доставлен из Пномпеня на Родину.Сейчас беглец находится в следственном изоляторе и дожидается этапирования в турьму.