Женщина фиктивно поставила на учет иностранных граждан.

Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Покрова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Дознанием установлено, что июле текущего года 52-летняя фигурантка направила в территориальный отдел по вопросам миграции уведомления о прибытии двоих уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемой не было.Дознанием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемой к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.