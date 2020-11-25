Общественное пространство должно получить тротуарный и дорожный бортовой камень, уличное освещение, водоснабжение и ливневую канализацию, газон и резиновое покрытие.

Приближающаяся зима не помеха благоустройству парка «Добросельский». В этом уверены во владимирской мэрии, которая на госзакупках выставила лот ценой 7,8 млн рублей. За эту сумму общественное пространство должно получить тротуарный и дорожный бортовой камень, уличное освещение, водоснабжение и ливневую канализацию, газон и резиновое покрытие. Подача заявок оканчивается 25 ноября. Электронный аукцион намечен на 27 ноября. Гарантийный срок на все работы - 3 года.Однако на снег укладывать ничего не будут. Газон и травмобезопасное покрытие постелят в тёплое время года. Выделять дополнительные деньги на эти цели не потребуется. Работу подрядчика оплатят из ранее сэкономленных средств на благоустройстве «Добросельского».В октябре в сквере завершился первый этап реконструкции. Второй намечен на 2021 год. Его стоимость составит 62 млн рублей. На эту сумму доделают велодорожки, электроснабжение, ливнёвку, водопровод, построят амфитеатр, памп-трек и скейтпарк.Напомним, что через два дня после официального открытия парка в нём пришлось . Сообщалось, что они пришли в негодность из-за того, что пользовались им не только юные владимирцы.