На территории Владимирской области 25 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 315 случаев...
На территории Владимирской области 25 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
67 - во Владимире
41 - в Ковровском районе
40 - в Муромском районе
37 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Юрьев-Польском районе
16 - в Александровском районе
14 - в Кольчугинском районе
14 - в Суздальском районе
14 - в Киржачском районе
13 - в Вязниковском районе
13 - в Петушинском районе
7 - в Камешковском районе
7 - в Собинском районе
6 - в Меленковском районе
5 - в Гороховецком районе
3 - в Судогодском районе
2 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 70 881 случай заболевания.