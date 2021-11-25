На территории Владимирской области 25 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 315 случаев...

На территории Владимирской области 25 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:67 - во Владимире41 - в Ковровском районе40 - в Муромском районе37 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Юрьев-Польском районе16 - в Александровском районе14 - в Кольчугинском районе14 - в Суздальском районе14 - в Киржачском районе13 - в Вязниковском районе13 - в Петушинском районе7 - в Камешковском районе7 - в Собинском районе6 - в Меленковском районе5 - в Гороховецком районе3 - в Судогодском районе2 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрирован 70 881 случай заболевания.