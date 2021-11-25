Это связано с недостаточной иммунизацией населения региона от коронавируса и гриппа. 25 ноября в...

Это связано с недостаточной иммунизацией населения региона от коронавируса и гриппа.25 ноября в ходе еженедельного брифинга в администрации Владимирской области официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова отметила, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает быть напряжённой. И это несмотря на то, что в последние несколько дней в области не регистрируется рост заболеваемости.Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, особую обеспокоенность у специалистов вызывает тяжесть течения заболевания у граждан в возрасте 65 лет и старше. По мнению представителя ведомства, от уровня охвата иммунизацией граждан этой возрастной категории будет зависеть изменение ситуации.«Как только уровень иммунизации от коронавируса превысит 60 процентов, сразу станут видны значимые изменения, а при вакцинации 80 процентов людей старшего возраста мы сможем говорить о стабилизации ситуации», − добавила Марина Колтунова.Это касается и иммунизации от гриппа. Она в регионе продолжается, но ей пока охвачено 36 процентов населения. Поэтому в ведомстве считают, что предстоящая зима будет для жителей области эпидемически сложной. Уже официально подтверждено 7 случаев гриппа А (H3N3).«Безусловно, противоэпидемические мероприятия, проводимые в области, приостанавливают процесс. Но мы призываем жителей активнее прививаться от гриппа и коронавируса и соблюдать санитарные нормы. При этом важно поставить вакцину именно сейчас, до начала подъёма заболеваемости», − подчеркнула представитель Роспотребнадзора.Напомним, что все отечественные вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и поэтому не могут вызвать заболевание. Все они прошли государственную регистрацию, имеют сертификаты соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями.Фото: https://pixabay.com/ru/