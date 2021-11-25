Словесная перепалка произошла во время очередного заседания ЗС.

Депутат Заксобрания Антон Сидорко пригрозил сломать нос коллеге Ивану Алтухову за ряд выражений в адрес фракции КПРФ в региональном парламенте. Последний назвал её членов «политическими колобками» и сравнил лидера компартии с котом, который «если ему нечего делать, то известно, чем он занимается».«Владимир Николаевич, прошу ограничить Алтухова в выступлениях, иначе сломаю ему нос. Вот такая просьба», - обратился к председателю ЗС Антон Сергеевич.Заседание состоялось в формате видеоконференцсвязи, поэтому шанса притворить угрозы в жизнь у коммуниста не было.