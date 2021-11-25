В 09:39 25 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по...

В 09:39 25 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Ивановском районе, с. Буньково.На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Автомобиль «Пежо» с владимирскими номерами вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Веста». Имеются пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС по Ивановской области. «Пежо» столкнулся с «Ладой Веста». В ДТП погибли 2 пассажира «Весты». Водитель и еще один пассажир в больнице в тяжелом состоянии.Для ликвидации последствий ДТП привлекались 6 единиц техники, 19 человек, в том числе от МЧС России – 2 единицы техники, 6 человек личного состава.Фото: https://37.mchs.gov.ru